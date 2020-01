Calciomercato Milan – Possibile il ritorno di Laxalt per sostituire Rodriguez

CALCIOMERCATO MILAN – Con Ricardo Rodriguez al Psv (lo svizzero è partito questa mattina per l’Olanda), il Milan dovrà per forza di cose acquistare un sostituto. In pole position c’è Vina, con Maldini e Boban che hanno offerto o 1,4 milioni per il prestito più un diritto di riscatto al 30 maggio per altri 7, ma sul calciatore c’è anche il Palmeiras.

Per questo motivo, secondo quanto viene riportato da Sky Sport, il Milan starebbe pensando di riprendersi Diego Laxalt, che sta trovando poco spazio con Walter Mazzarri al Torino. Vedremo cosa succederà in queste ultime ore di mercato, ma l’uruguaiano sarebbe disposto a tornare in rossonero. Intanto il Milan continua la sua rivoluzione, continua a leggere >>>

