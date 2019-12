Calciomercato Milan – Per Modric si prospetta un futuro in Cina

CALCIOMERCATO MILAN – Corteggiato, a più riprese, nel recente passato, dal Milan, club per cui simpatizzava da piccolo, il centrocampista croato Luka Modric, classe 1985, potrebbe lasciare la prossima estate il calcio europeo.

Secondo la stampa spagnola, alla scadenza del suo contratto con il Real Madrid, prevista per il prossimo 30 giugno, Modric dovrebbe andare a giocare in Cina, strappando, così, l’ultimo, remunerativo, accordo economico della sua carriera.

Il Milan, quindi, sembra aver abbandonato l’idea di portare il Pallone d’Oro 2018 in rossonero, un po’ per via dell’età avanzata ma, soprattutto, a causa dell’elevato ingaggio (12 milioni di euro netti a stagione) che Modric vanta, oggi, nelle ‘Merengues‘ e che, sicuramente, nella Chinese Super League non avrebbe problemi ad ottenere.

Intanto, però, il club di Via Aldo Rossi sta valutando l’idea di cedere il brasiliano Lucas Paquetá. Ma a quali condizioni? Per le ultime sull’ex Flamengo, continua a leggere >>>

