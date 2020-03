Calciomercato Milan – Per la difesa rimane viva l’idea Mustafi

CALCIOMERCATO MILAN – Il primo obiettivo del prossimo calciomercato estivo per il Milan rimane quello del difensore centrale. Ecco perché, fra i tanti nomi che si fanno, rimane viva la pista che porta a Shkodran Mustafi dell’Arsenal.

Mustafi già diverse volte in passato era stato accostato al Milan, anche se poi la dirigenza rossonera non ha mai affondato il colpo con decisione. Il tedesco classe 1992 quest’anno è una riserva nel club londinese (solo 8 presenze in Premier League) e potrebbe aver voglia di cambiare aria in estate. I rossoneri lo prenderebbero volentieri qualora le condizioni fossero favorevoli. A riportare la notizia sono i colleghi di calciomercato.com.

Per quanto riguarda l’attacco invece, la dirigenza del Milan sembra sempre più intenzionata a voler puntare su Rafael Leao la prossima stagione. Per saperne di più al riguardo clicca qui >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android