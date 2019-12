Parma, Kulusevski: “Ibrahimovic è un modello. Farà la differenza in A”

CALCIOMERCATO MILAN – Dejan Kulusevski, attaccante del Parma della nazionale svedese, nell’intervista a SVT Sport, ha parlato del ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Serie A.

"Il campionato italiano sarà incredibilmente divertente dopo l'arrivo di Zlatan, al Milan farà la differenza e alzerà il livello di tutta la Serie A. Lui un modello per me? Assolutamente sì. Ibra è stato un modello per tutti gli svedesi, in particolare per noi figli di immigrati. Quello che ha fatto in carriera è fantastico, tanto grande quanto lo è lui nel mondo".

