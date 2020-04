Calciomercato Milan – Paqueta sacrificato per arrivare a Tonali

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, il Milan farà un tentativo per Sandro Tonali. Gli osservatori del Milan stanno seguendo il centrocampista del Brescia da almeno da un anno e la speranza è quella di riuscire ad anticipare la concorrenza per uno dei talenti in prospettiva più importanti del nostro calcio.

Per arrivarci, però, serviranno dei sacrifici. Uno di questi si chiama Lucas Paqueta. Il brasiliano, dopo un’annata deludente, vuole rilanciarsi anche in ottica nazionale, e dunque una suo trasferimento sembra quasi scontato. Servono però 30 milioni di euro, anche se al momento è difficile ipotizzare una società che sia disposta a spendere una cifra del genere per un calciatore che alterna alti e bassi. Il Milan, però, si gode un altro giocatore, continua a leggere >>>

