Calciomercato Milan – Paqueta fuori dal progetto. Ma il PSG offre poco

CALCIOMERCATO MILAN – Come riferito da ‘Sport Mediaset‘, il centrocampista Lucas Paqueta, classe 1997, è fuori dal progetto tecnico del Milan.

Ieri il suo agente, Eduardo Uram, è stato infatti a ‘Casa Milan‘ per incontrare Paolo Maldini e Zvonimir Boban per chiedere ai dirigenti rossoneri di lasciar partire il brasiliano.

Paqueta, infatti, reduce da cinque panchine consecutive, non giocando rischia di perdere anche il giro della Nazionale verdeoro. Il PSG monitora la situazione attentamente.

Leonardo, che dodici mesi fa lo portò al Milan per 35 milioni di euro, lo vorrebbe portare a Parigi, adesso, ma offre non più di 20 milioni di euro per il suo acquisto.

Il Milan, da quell’orecchio, non ci sente: per cedere Paqueta chiede almeno 10 milioni di euro in più per evitare una minusvalenza in bilancio. Di Paqueta ha parlato anche il tecnico Stefano Pioli oggi in conferenza stampa: continua a leggere >>>

