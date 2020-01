Calciomercato Milan – Paqueta, vertice in sede: si cercano acquirenti

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan, per poter acquistare nuovi giocatori, deve necessariamente effettuare qualche cessione. La curiosità è che a rallentare eventuali arrivi sono proprio quei calciatori che solo un anno fa erano ritenuti fondamentali per risalire la classifica: stiamo parliamo parliamo ovviamente di Lucas Paqueta e Krzysztof Piatek.

Il più a rischio cessione in questo momento è proprio il brasiliano. Nella giornata di ieri c’è stato un incontro a casa Milan tra la dirigenza e Eduardo Uram, agente del centrocampista arrivato per l’occasione dal Sud America. L’incontro è durato poco più di un’ora: al momento per Paqueta non sono arrivate prove di un interesse concreto da parte del Psg, e dunque l’ex Flamengo può essere considerato al momento un problema. Il brasiliano ha giocato cinque degli ultimi 270’ di campionato, nelle ultime due partite contro Cagliari e Udinese è sempre rimasto in panchina. Nel 4-4-2 la sua collocazione è complicata, e dunque il rischio è quello di svalutarlo in questo finale di stagione. Il Milan non può permetterselo, considerando i 38,4 milioni di speso spesi solo un anno fa.

Anche per Piatek non sono arrivate proposte ufficiali, ma almeno qualche club ha provato a sondare il terreno. Si è parlato dell’interesse di Aston Villa, Leverkusen e West Ham, ma al momento non è arrivata nessuna offerta ufficiale. Maldini, Boban e Massara si priveranno dell’attaccante solo in caso di offerta da 30 milioni di euro. Anche con il Brescia Piatek è destinato alla panchina, con Rafael Leao ancora titolare insieme a Ibrahimovic, e quindi la cessione sembra essere la soluzione migliore per tutti. Considerando la possibile cessione di Suso (il Milan vuole ricavare circa 25 milioni), il club rossonero potrebbe avere a disposizione un potenziale tesoretto da 85 milioni. Intanto sul mercato in entrata, ci sono delle novità su Dani Olmo, continua a leggere >>>

