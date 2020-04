Calciomercato Milan – Occasione Tonali: Gazidis deve portarlo a casa

CALCIOMERCATO MILAN – In questo momento c’è grande incertezza nel mondo del calcio in merito alla ripresa o meno del campionato, ma il Milan deve iniziare comunque a pianificare la prossima stagione. Indipendentemente dall’allenatore scelto, l’indirizzo di Elliott è chiaro: puntare su giovani di qualità che possano accrescere rapidamente il valore patrimoniale della società.

Secondo questa logica, il nome di Sandro Tonali deve essere il primo della lista. Il centrocampista, che ha soli 19 anni, ha disputato in questa stagione il suo primo campionato di Serie A, sbalordendo tutti. Personalità, classe, contrasti, cambi di gioco: il bresciano ha dimostrato di essere pronto al grande salto, guadagnandosi anche la chiamata di Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale. Un profilo così non va lasciato sfuggire, anche perchè comunque il Milan dovrà rivedere completamente il centrocampo considerando l’addio ormai quasi scontato a fine stagione di Lucas Biglia e Jack Bonaventura (oltre a quello possibile di Paqueta).

Di certo arrivare Tonali è tutt’altro che semplice. Sul regista ci sono le squadre più importanti d’Italia (in primis Juventus e Inter) e d’Europa, che possono probabilmente proporre anche cifre maggiori rispetto a quelle rossonere. E’ anche vero che l’emergenza coronavirus ha provocato un deprezzamento dei cartellini, e dunque Elliott potrebbe decidere di compiere il massimo sforzo (circa 30 milioni di euro) per portasi a casa un talento cristallino destinato a una carriera eccezionale.

Decisiva come sempre in questi casi sarà la volontà del calciatore: Tonali non ha mai nascosto di tifare Milan e di sicuro il Brescia non potrà trattenere il giocatore nella prossima stagione, soprattutto se le Rondinelle dovessero andare in Serie B. Due fattori importanti, che possono agevolare una trattativa comunque complicata. Vedremo cosa succederà, ma il Milan ha bisogno di giocatori così per ricostruire il suo presente e il suo futuro. Intanto novità importanti sul futuro di ibrahimovic, continua a leggere >>>