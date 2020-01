Calciomercato Milan – Non solo Piatek, l’Aston Villa vuole anche Reina

CALCIOMERCATO MILAN – L’Aston Villa mette gli occhi sul Milan. Secondo quanto viene riportato dal Daily Mail, gli inglesi non sarebbero interessati solo a Piatek, ma anche a Pepe Reina, estremo difensore rossonero.

Gli infortuni di Wesley Moraes in attacco e Tom Heaton in porta, infatti, costringono il club inglese a correre ai ripari: Reina sarebbe contento di giocare titolare in Premier League, visto che ritiene di potersi esprimere ancora ai massimi livelli. Per quanto riguarda Piatek, invece, l’Aston Villa è pronto a offrire 30 milioni di euro. Intanto Suso è diventato un vero problema: i tifosi hanno perso la pazienza, continua a leggere >>>

