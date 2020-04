Calciomercato Milan, non solo Boadu: piacciono Scamacca e David

CALCIOMERCATO MILAN – Come riporta questa mattina Tuttosport, non c’è solo Myron Boadu nel mirino del Milan. Piacciono, infatti, anche Gianluca Scamacca, prima punta del Sassuolo quest’anno in prestito all’Ascoli, e Jonathan David, promettente attaccante del Gent che tanto bene ha fatto in questa stagione nel campionato belga.

L’attaccante italiano ha segnato 11 reti in 25 gare stagionali, facendo lievitare il proprio valore. Potrebbero, infatti, non bastare 15 milioni per strapparlo alla corte del Sassuolo. David, invece, costa ancora di più. Nato a Brooklyn nel 2000 ma naturalizzato canadese, la seconda punta del Gent ha segnato ben 23 gol in stagione su 40 gare. Bottino che non potrà rimpinguare visto che il Belgio ha sospeso il campionato definitivamente. Costo del cartellino 25-30 milioni.

Intanto, oggi lutto in casa Bologna: continua a leggere>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓