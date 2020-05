Calciomercato Milan – Musso resterà un altro anno all’Udinese

CALCIOMERCATO MILAN – Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Juan Musso, portiere dell’Udinese, rimarrà a giocare in Friuli un’altra stagione.

Nonostante l’interesse concreto del Milan, il giocatore ha scelto, in accordo con la società, di rimanere in bianconero anche l’anno prossimo. Salvo offerte irrinunciabili, il futuro di Musso è delineato. La valutazione del portiere 26enne è di circa 15 milioni di euro.

La prossima squadra di Zlatan Ibrahimovic invece non è certa, le ultime news ci dicono che Ralf Rangnick non sarebbe convinto di tenerlo in rosa. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>>

