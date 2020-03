Calciomercato Milan – Musacchio sarà ceduto: ecco perché

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, si concluderà a giugno, dopo tre stagioni, l’avventura al Milan di Mateo Musacchio, classe 1990, difensore centrale argentino (di passaporto spagnolo), nella fila del Diavolo dall’estate 2017.

Musacchio, ex River Plate e Villarreal, infatti, sarà ceduto ad un anno dalla scadenza del suo contratto con il Milan (30 giugno 2021) per via dei troppi problemi fisici avuti durante l’attuale stagione e per aver perso, in sostanza, il posto da titolare nella fila rossonere in favore del danese Simon Kjaer.

Kjaer, capitano della Nazionale danese, ha intanto accolto con soddisfazione il rinvio degli Europei al 2021. Per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

