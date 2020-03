Rinvio Europei al 2021, Kjaer soddisfatto: “Supporto completo”

NEWS MILAN – Simon Kjaer, classe 1989, difensore centrale del Milan di Stefano Pioli e capitano della Danimarca, ha accolto con soddisfazione la decisione della UEFA di rinviare gli Europei al 2021 per la pandemia da coronavirus che non avrebbe consentito lo svolgimento delle partite in condizioni di sicurezza per pubblico e calciatori.

“I Campionati Europei sono stati posticipati di un anno dalla UEFA. Come capitano della Nazionale danese posso dire che supportiamo completamente la scelta. Siate al sicuro“, il commento di Kjaer a quanto scaturito oggi dalla conference call della UEFA con le sue 55 Federazioni. Soddisfatto anche Andrea Agnelli, numero uno della Juventus e Presidente dell’ECA (Associazione Europea dei Club di calcio): ecco l’auspicio del patron bianconero …

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android