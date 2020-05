Calciomercato Milan – Musacchio, probabile ritorno in Spagna

CALCIOMERCATO MILAN – Tante le questioni da affrontare in casa Milan, dal rinnovo di Zlatan Ibrahimovic a quello di Gianluigi Donnarumma. Tra queste c’è anche il futuro di Mateo Musacchio, che in questa stagione, complici diversi problemi fisici, non è riuscito a trovare continuità con Stefano Pioli.

Per questo motivo, secondo quanto viene riportato dal 'Super Deporte', Musacchio potrebbe tornare in Spagna dopo l'esperienza al Villarreal. Sulle tracce del difensore infatti, ci sarebbe il Valencia di Albert Celades, che avrebbe già incassato l'ok di Musacchio al trasferimento. Vedremo cosa succederà, anche perchè l'agente dell'argentino nei mesi scorsi era stato piuttosto chiaro: "Futuro? Se il Milan ci vuole, e credono di avere un giocatore che vale la pena tenere, allora rimarremo. Se invece dovremo andare via lo faremo. Al momento non ho avuto colloqui, è una situazione confusa per tutti".