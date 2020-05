Calciomercato Milan – Musacchio-Kjaer: ne resterà solo uno

MERCATO MILAN – Come riportato questa mattina da Tuttosport, il futuro di Simon Kjaer e Mateo Musacchio è incerto. Il primo è in prestito dal Siviglia fino al termine della stagione e, nonostante l’età (31 anni) fuori dai parametri imposti dal club, potrebbe essere riscattato vista la cifra pattuita con gli andalusi: 1,5 milioni.

Da quando è arrivato a gennaio, Kjaer ha dimostrato di essere un elemento di esperienza e affidabilità, che può fare bene in un gruppo giovane. E’ possibile, dunque, che possa rimanere e fare, magari, da prima riserva. Più difficile la permanenza del centrale argentino. Musacchio non ha gradito la perdita del posto da titolare in favore prima del danese e poi di Gabbia. Col contratto in scadenza a giugno 2021 la sua avventura in rossonero potrebbe essere giunta al capolinea.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓