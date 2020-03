Calciomercato Milan – Mukiele, il difensore tuttofare: gol e skills (VIDEO)

CALCIOMERCATO MILAN – L’arrivo di Ralf Rangnick al Milan la prossima stagione non è più così scontato, ma i nomi emersi nei giorni scorsi in caso di arrivo del manager tedesco rimangono. Oggi analizziamo le caratteristiche di Nordi Mukiele, difensore centrale del Red Bull Lipsia.

Mukiele è un classe 1997, nato in Francia da genitori del Congo. Ha un contratto fino al giugno 2023 con il club tedesco, e il suo valore secondo Transfermarkt ad oggi è di 25 milioni di euro. Cifra parecchio elevata se consideriamo che non ha giocato in grandi club. E potrebbe non essere il profilo ideale in quanto troppo costoso per il progetto che vorrebbe attuare Ivan Gazidis. Il ‘player trading’ è l’obiettivo del Milan di Elliott, e pagare un calciatore 25 milioni di euro potrebbe essere un rischio. Il Lipsia lo pagò nell’estate 2018 ben 16 milioni di euro dal Montpellier.

Parliamo di un difensore polivalente. Il suo ruolo naturale è il terzino destro, ma può anche adattarsi da difensore centrale per via del suo fisico imponente. Alto 187 cm, Mukiele in questa stagione ha giocato praticamente sempre. 28 presenze totali tra tutte le competizioni, e addirittura ha segnato 3 gol e fornito 2 assist.

In Champions League ha già giocato 8 partite, 6 delle quali da titolare, soprattutto le ultime due negli ottavi di finale contro il Tottenham. E il valore di Mukiele potrebbe anche aumentare nel corso di questa Champions, qualora il Lipsia dovesse continuare a far bene. Speriamo che l’infortunio subito proprio contro gli Spurs, lo faccia tornare presto in campo. Mukiele è anche nel giro delle nazionali giovanili della Francia, ma non ha ancora fatto il suo esordio con la nazionale maggiore.

Ricordiamo infine che Nordi Mukiele ha un fratello minore che gioca in Italia, precisamente nel Torino Primavera, si chiama Norvin, fa l’attaccante centrale ed è un classe 2001.

