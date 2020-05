Calciomercato Milan – Mitchell, i talenti scoperti dal dirigente

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, Ralf Rangnick avrebbe chiesto al Milan di ingaggiare Paul Mitchell, suo braccio destro che ha presentato così nel 2018 al Lipsia: “I risultati del suo lavoro al Southampton e al Tottenham sono stati impressionanti: non vedo l’ora di avere entusiasmanti discussioni con lui sui nuovi giocatori da prendere”.

Mitchell è un visionario del mercato, specializzato in particolar modo nella scoperta di giovani talenti che possano accrescere il valore patrimoniale della società. Alcuni esempi? Gli acquisti di Shane Long, Toby Alderweireld, Dusan Tadic, Maya Yoshida e Paulo Gazzaniga e soprattutto Sadio Mané (preso per 15 milioni e poi venduto per 41 al Liverpool), portano tutti la sua firma. Intanto il Milan è infastidito da Rangnick. Ecco perchè, continua a leggere >>>