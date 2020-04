Calciomercato Milan – Milik, contatti tra l’agente e la Juventus

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, continua a essere incerto il futuro di Arkadiusz Milik. L’attaccante del Napoli è in scadenza di contratto nel 2021, e, stando a quanto filtra dalla Campania, non sembra aver intenzione di rinnovarlo.

In pole position dovrebbe esserci la Juventus, che avrebbe già allacciato i contatti con l’agente di Milik. Ricordiamo che sul centravanti polacco c’è anche il Milan, che ha pensato all’attaccante soprattutto nel caso in cui Zlatan Ibrahimovic decidesse di lasciare il club rossonero. Come detto, al momento i bianconeri sembrano essere i favoriti. Intanto ancora problemi per Kessie, continua a leggere >>>

