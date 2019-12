Calciomercato Milan – Matic, irrompe l’Atletico Madrid: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Come confermato anche da Zvonimir Boban nel post partita di Atalanta-Milan, i rossoneri interverranno sul mercato di gennaio per provare di salvare il salvabile. Uno dei nomi sul taccuino della dirigenza è Nemanja Matic, centrocampista in uscita dal Manchester United. Il serbo darebbe al Milan una buonissima dose di fisicità ed esperienza, caratteristiche che latitano al momento.

Secondo quanto riporta ‘Fichajes.net’, però, ci sarebbe un altro club che vorrebbe acquistare Matic: si tratta dell’Atletico Madrid. I Colchoneros non sembrano contenti delle prestazioni di Marco Llorente, che potrebbe partire già a gennaio, e vorrebbero sostituirlo adeguatamente. Matic è un profilo molto gradito e andrebbe a rimpolpare un centrocampo che sta costringendo agli straordinari Thomas Partey e Hector Herrera. Intanto Zlatan Ibrahimovic si avvicina al Milan: ecco gli ultimi aggiornamenti, continua a leggere >>>

