Milan, Mangiante: “Ibrahimovic non si critica, splendido rivederlo in Italia”

ULTIME NEWS MILAN – Il giornalista di ‘Sky Sport’ Angelo Mangiante, attraverso il proprio profilo Twitter, ha parlato del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Una frase che vuole allontanare le critiche perché, secondo lui, Ibrahimovic non si critica, così come per Roger Federer. Ecco il suo post.

“Ha 38 anni Ibra. Classe ’81. Come Federer. Valgono sempre il prezzo del biglietto. Stessa categoria: fuoriclasse. Artista. Magnetico. Fisico scolpito da 25enne. Le critiche sulla progettualità valgono per altri. Non per i fenomeni. Splendido rivederlo in Italia”.

Intanto ecco le parole di Gianni Di Marzio su Ibrahimovic, continua a leggere >>>

