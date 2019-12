Calciomercato Milan – Mandzukic, si allontana il Manchester United

CALCIOMERCATO MILAN – Il Daily Express fornisce degli aggiornamenti importanti su Mario Mandzukic. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, si sarebbe allontanando il Manchester United, che nelle settimane scorse sembrava in pole position.

Il Dalian Yifang, invece, ci sta provando seriamente e chissà che alla fine Manduzkic non decida di approdare in Cina. Attenzione anche al Milan, che ha individuato il croato come piano B nel caso in cui Zlatan Ibrahimovic declinasse definitivamente l’offerta rossonera. A proposito del campione svedese, ecco le ultime novità, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android