Calciomercato Milan – Mandzukic, addio alla Juventus: rossoneri vigili

CALCIOMERCATO MILAN – Come noto Mario Mandzukic, classe 1986, centravanti croato della Juventus, nel corso della sessione invernale di calciomercato lascerà la ‘Vecchia Signora‘, dopo averne vestito la maglia, dal 2015 ad oggi, in 162 occasioni, con 44 gol all’attivo.

Dopo cinque mesi passati in naftalina, mai utilizzato dal tecnico Maurizio Sarri poiché, d’accordo con il club bianconero, si è allenato a parte per aver rifiutato, la scorsa estate, offerte dalla Cina e dal Qatar, ora Mandzukic è pronto ad andare via. La sua intenzione, ha ricordato la redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, è di giocare ancora ad alti livelli, di sentirsi importante, di essere al centro di un progetto sportivo.

E le piste più concrete, oggi, sembrano essere due, al massimo tre. Una porta al Milan, con i dirigenti del club di Via Aldo Rossi che stanno ancora aspettando una risposta da parte di Zlatan Ibrahimovic ma che intanto tengono viva la pista croata. Poi c’è il Borussia Dortmund, club che da tempo segue la vicenda del giocatore e che potrebbe accelerare per dare soluzioni tattiche diverse al tecnico Lucien Favre.

Quindi il Siviglia, squadra che anche in passato si era interessata a lui, ma dalla quale lo stesso Mandzukic non sembrava particolarmente attratto. Per l’attacco, però, il Milan starebbe anche maturando l’idea di centrare un gran colpo: per le ultime, continua a leggere >>>

