Maldini, messaggio al Milan. Ma nel futuro c’è Rangnick

MILAN NEWS – Ieri sera, Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, è intervenuto in diretta su ‘Rai 2‘, al programma televisivo ‘Che tempo che fa‘ condotto da Fabio Fazio.

“La storia della mia famiglia con il Milan è talmente lunga che non avrà mai fine“, ha detto Maldini, il quale, secondo ‘Sport Mediaset‘, ha voluto lanciare un messaggio al club di Via Aldo Rossi, con il chiaro intento di volersi guadagnare la riconferma in vista della prossima stagione.

Difficilmente, però, il futuro (almeno quello immediato) di Maldini sarà al Milan: con l’arrivo di Ralf Rangnick, infatti, la responsabilità dell’area tecnica e sportiva sarà appannaggio del tedesco. QUI LE ULTIME SUL FUTURO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>