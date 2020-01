Milan, Longhi: “Ibrahimovic acquisto azzeccato. Su Dani Olmo…”

CALCIOMERCATO MILAN – Bruno Longhi, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha parlato del mercato condotto finora dalla dirigenza del Milan. Positivo o negativo? Ecco la sua riposta: “Il mercato del Milan è ponderato. Ibrahimovic è un acquisto azzeccato per personalità e tecnica, Kjaer non è giovanissimo ma ha esperienza, Begovic arriva per giocare. Dani Olmo? Boban ha grande influenza da quelle parti, ma la concorrenza è forte”. A proposito di Dani Olmo, ecco le parole dell’agente che non smentiscono le voci sul Milan: continua a leggere >>>

