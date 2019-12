Calciomercato Milan – Letang: “Vorremmo che Camavinga restasse al Rennes”

CALCIOMERCATO MILAN – Il Rennes, compagine della Ligue 1 francese allenata da Julien Stéphan, ha messo in mostra, in queste ultime due stagioni, un fulgido gioiello del proprio florido vivaio. Stiamo parlando del centrocampista centrale Eduardo Camavinga, classe 2002, francese di origini angolane, già leader del centrocampo rossonero nonostante la giovanissima età.

Il suo talento ha attirato l’interesse di tanti top club in Italia ed in Europa: Camavinga, infatti, piace a Milan, Juventus, Barcellona, Bayern Monaco, Real Madrid e PSG. Ma quale sarà il suo futuro professionale? Olivier Letang, Presidente del club bretone, ne ha parlato in questi giorni ai microfoni de ‘L’Equipe‘, rivelando, al contempo, quale sarebbe il suo desiderio nascosto …

“Avere a disposizione un giocatore come lui è rarissimo e vorremmo che restasse con noi per altri dieci anni – ha detto Letang -. Sarà possibile? Non lo so. Mi piacerebbe che continuasse con noi il suo percorso di crescita. Il nostro obiettivo è quello di tenerlo, ma vogliamo fare in modo di rispettare le sue volontà. Ora la cosa più importante è che continui a giocare e a crescere, per il futuro si vedrà”.

Per il centrocampo del Milan l’arrivo di Camavinga rappresenterebbe un grosso innesto anche perché, contestualmente, sembra sfumare uno dei principali obiettivi rossoneri per gennaio: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android