Calciomercato Milan – Laxalt vicino alla cessione: ecco chi lo vuole

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, Diego Laxalt sarebbe vicino alla cessione. Il terzino del Milan, rientrato in anticipo dal prestito al Torino, non dovrebbe restare in Italia nella prossima stagione.

Laxalt, infatti, è completamente chiuso da Theo Hernandez, e nelle ultime ore si sarebbe registrato un forte interessamento da parte dello Spartak Mosca. Ci sarebbero dei contatti in corso tra il club russo e l’entourage del calciatore, che, ricordiamo, ha un contratto in scadenza con il Milan nel 2022. INTANTO ORSOLINI E’ NEL MIRINO, CONTINUA A LEGGERE >>>