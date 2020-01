Calciomercato Milan – L’Arsenal irrompe su Calhanoglu: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Che sia 4-3-3 o 4-4-2 poco importa: il posto da titolare per Hakan Calhanoglu è sempre lì ad aspettarlo. Il turco, nella partita contro il Cagliari, ha agito come esterno sinistro alto non giocando una partita esattamente da ricordare. Il numero 10 è una risorsa per tutti gli allenatori passati dalle parti di Via Aldo Rossi ma, nonostante la fiducia incondizionata di cui gode, non riesce proprio a convincere a pieno.

Attenzione perché il mercato è sempre lì in agguato e potrebbe riservare alcune sorprese. Secondo quanto riferisce il tabloid inglese ‘Mirror’ l’Arsenal si sarebbe fatta avanti con convinzione per Calhanoglu. Il club inglese vorrebbe il giocatore in prestito, con il Milan che sarebbe disposto a cedere il suo ‘tuttofare’. L’ex Bayer Leverkusen, dal canto suo, prenderebbe seriamente in considerazione l’idea di cambiare aria. Quella dell’Arsenal non è l’unica soluzione: ci sarebbe in atto anche uno scambio con la Roma, continua a leggere >>>

