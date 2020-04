Calciomercato Milan – Kjaer sogna di restare in rossonero

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato questa mattina su ‘Il Giorno’, il danese Simon Kjaer sogna di restare al Milan il prossimo anno. Il difensore lo ha dichiarato anche in occasione della giornata di Pasqua, quando è stata pubblicata una sua intervista in cui chiedeva a chiare lettere al club rossonero di esercitare il diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni.

A tal proposito il Siviglia non avrebbe alcuna intenzione di opporsi al passaggio di Kjaer a titolo definitivo al Milan. Lui vuole restare e la conferma – nonostante le poche partite – se l’è guadagnata sul campo. Intanto, bella intervista dell’ex rossonero Abbiati: tra ricordi e aneddoti>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓