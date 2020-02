Calciomercato Milan – Kessie, che crescita! Ma su di lui ancora sirene inglesi

CALCIOMERCATO MILAN – Il momento è di quelli decisamente positivi. Franck Kessie dopo tante critiche e prestazioni non all’altezza si sta prendendo sulle spalle il centrocampo rossonero in compagnia di Ismael Bennacer. L’ivoriano da gennaio ad oggi è certamente tra i giocatori che ha reso maggiormente e ha svoltato la propria stagione dopo che mister Pioli ha cambiato il modulo abbandonando il 4-3-3.

Con l’addio di Suso e Piatek, il Milan ha cambiato pelle e interpreti, ma come detto il club di via Aldo Rossi ha mutato in maniera radicale il proprio modo di giocare, favorendo alcuni elementi come l’ex Atalanta. Kessie, tra novembre e dicembre, aveva persino perso il posto in favore di Rade Krunic, ma con il passaggio al 4-4-2 le sue qualità di recupera palloni e fisiche sono presto diventate fondamentali.

A gennaio la sua partenza per altro sembrava molto vicina, con club inglesi interessati al suo cartellino e quell’indiscrezione di uno scambio con Vecino dell’Inter che un fondamento di verità forse lo aveva. I mancati accordi, tuttavia, hanno convinto Kessie a restare, ma come scrive questa mattina Tuttosport, potrebbe essere stata solamente una decisione momentanea.

La proprietà rossonera, infatti, pare non essere stata soddisfatta della mancata cessione, in quanto il rapport tra ammortamento e stipendio era considerato iniquo rispetto alle prestazioni in campo. Ora, la stagione di Kessie ha preso una piega meno negativa, ma in estate il suo cartellino potrebbe essere ancora una volta sulla lista dei sacrificabili, per fare cassa da una parte e continuare a ripianare il bilancio dall’altra. Ecco cosa aveva detto il tecnico dell’Arsenal Arteta a gennaio circa un trasferimento di Kessie a Londra>>

