Juventus, Szczesny: “Sarà bello affrontare Ibrahimovic”

CALCIOMERCATO MILAN – Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, nell’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport ha parlato del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan.

“E’ sempre bello per il campionato quando giocatori così forti tornano in Serie A. Due anni fa è arrivato Ronaldo, adesso è tornato Ibrahimovic, giocatori che alzano il livello. Sarà una bella sfida affrontare un Ibrahimovic più vecchio ma che ha sempre tanta qualità”. Intanto il Milan è alla finestra per un grande talento del calcio italiano, continua a leggere >>>

