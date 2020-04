Calciomercato Milan – Camavinga: ecco la richiesta del Rennes

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Eduardo Camavinga nel mirino di molti top club europei. Il talentuoso centrocampista del Rennes è un classe 2002, giovanissimo ma già ha fatto parlare positivamente di sé. Il Milan è interessato, così come la Juventus.

Secondo i colleghi di AS ci sono anche Real Madrid e PSG sulle tracce di Camavinga. Per questo il Rennes è pronto a sparare alto sulla cifra del cartellino: si parla di 50 milioni di euro. Ma l’intoppo è legato al contratto: Camavinga ha un contratto in scadenza nel giugno 2022, dunque non particolarmente lungo. Questa estate o rinnova o deve essere ceduto. In caso di aste, il prezzo potrebbe arrivare e addirittura superare la cifra sopracitata. E proprio di Camavinga e delle sue caratteristiche, ha parlato il noto giornalista in esclusiva per Pianetamilan >>>