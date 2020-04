Calciomercato Milan – Interesse per Fekir: la richiesta del Betis Siviglia

CALCIOMERCATO MILAN – Come si ricorderà, già negli anni passati, anche la scorsa estate, il Milan aveva seguito Nabil Fekir, classe 1993, fantasista francese di origini algerine che militava nell’Olympique Lione. Queste voci non hanno avuto riscontro, visto successivamente il Betis Siviglia ha anticipato la concorrenza, spendendo circa 20 milioni di euro per il suo cartellino.

All’inizio di questa stagione c’erano delle perplessità sul suo conto, considerando i diversi problemi accusati alle ginocchia, ma Fekir ha dimostrato di poter fare la differenza segnando diversi gol in questa annata in Liga spagnola. A tal proposito, secondo quanto scritto da AS, il Milan resta interessato al calciatore, ma il Betis chiede una cifra vicina ai 50 milioni per lasciarlo partire.

La richiesta p ovviamente troppo alta per le casse rossonere, che non hanno nessuna intenzione di spendere tale somma, visto anche i problemi con l’Uefa legati al rispetto del Fair Play Finanzario. Ricordiamo infine che in caso di cessione da parte del Betis, il Lione si è riservato un 20% della plusvalenza, con una percentuale che in realtà spetta allo stesso Fekir. Intanto, Pioli ha organizzato gli allenamenti del Milan. Ecco come come, continua a leggere >>>