Calciomercato Milan – Interesse dell’Everton per Daniel Maldini

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset’, l’Everton di Carlo Ancelotti ha messo nel mirino un giocatore del Milan: si tratta di Daniel Maldini.

Proprio sfruttando gli ottimi rapporti che il tecnico di Reggiolo ha con il suo vecchio club, il Milan appunto, il club inglese potrebbe arrivare ad avere in rose per la prossima stagione Maldini.

Daniel, che bene ha fatto quest’anno in Primavera, ha anche debuttato in Serie A, e quindi, ha iniziato a farsi conoscere al grande calcio. Per ora c’è stato solo un sondaggio da parte del club inglese, ma quando l’emergenza sanitaria sarà terminata, la trattativa potrebbe sbocciare.

