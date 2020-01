Calciomercato Milan – Interesse del Bayern Monaco per Paqueta

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riportato da varie fonti tedesche, non ci sarebbe soltanto il PSG su Lucas Paqueta, classe 1997, centrocampista brasiliano del Milan.

L’ex Flamengo, infatti, 31 gare con un gol e 2 assist in un anno solare completo in rossonero, interesserebbe, infatti, anche al Bayern Monaco di Hansi Flick.

Il numero 39 rossonero non ha mai trovato continuità di minuti e di rendimento in questa stagione e, adesso, con il cambio di modulo ed il passaggio al 4-4-2 operato da Stefano Pioli nell’ultimo match, potrebbe trovare ancora meno spazio da titolare.

Il Bayern Monaco, più che per l’inverno, punterebbe Paqueta per l’estate, quando Javi Martínez e, forse, Thiago Alcántara lasceranno il club di Säbener Straße. Per il suo cartellino, comunque, il Milan chiede almeno 35 milioni di euro.

Possibile, invece, che Jesús Suso lasci subito, in questo mese di gennaio, il club rossonero. Per andare dove? Per scoprirlo, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android