Marotta: “Politano? Quello che non si fa oggi, può succedere stasera …”

CALCIOMERCATO MILAN – Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, non ha chiuso le porte ad una cessione di Matteo Politano. Magari al Milan, che lo sta seguendo con molto interesse, avendo già discusso con il suo entourage su un possibile trasferimento del suo assistito in rossonero.

Ecco, infatti, cosa ha detto Marotta, ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb‘, a margine della presentazione dell’album Panini 2019/20, a precisa domanda sul possibile trasferimento di Politano al Milan. Marotta, mimando il gesto del ‘ci siamo quasi’, ha dichiarato:

“Politano? In questo momento le voci sono tante, siamo tutti attivi e a livello operativo ci siamo. A livello generale sapete benissimo che quello che non si fa oggi, può succedere stasera”. Per conoscere la valutazione che l’Inter fa di Politano, continua a leggere >>>

