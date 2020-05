Calciomercato Milan – Infortunio Jovic: ecco come è avvenuto

MERCATO MILAN – Come molti di voi sapranno Luka Jovic – attaccante del Real Madrid e possibile obiettivo di mercato del Milan – è riuscito a fratturarsi il calcagno durante il periodo di quarantena. Un infortunio non da poco che lo terrà lontano dai campi per circa 2 mesi, compromettendo di fatto il finale di stagione dopo il blocco forzato.

Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina, l’arrivo del serbo in rossonero potrebbe essere rallentato sia da questo stop sia per le modalità con cui è arrivato. Jovic, infatti, si sarebbe fatto male cadendo dal suo balcone. Un periodo davvero poco felice il suo. Pagato 60 milioni la scorsa estate, non solo non ha reso secondo le aspettative, ma è anche stato parecchio preso di mira dalla stampa spagnola per alcuni suoi comportamenti, come quello di violare la quarantena spagnola per tornare nella sua casa di Belgrado. Intanto, 21 anni fa il Milan vinceva il suo 16^ Scudetto>>>

