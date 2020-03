Calciomercato Milan – In estate missione a Siviglia per Kjaer

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola in estate il Milan andrà in missione a Siviglia per il riscatto a titolo definitivo del cartellino di Simon Kjaer, classe 1989, difensore centrale giunto a gennaio in prestito dal club andaluso dopo aver giocato la prima parte di stagione nell’Atalanta.

Kjaer, finora, ha convinto tutti in casa rossonera e, pertanto, il club di Via Aldo Rossi ha intenzione di esercitare il diritto di riscatto, fissato a 2,5 milioni di euro, previsto negli accordi con la società iberica. Il numero 24 scandinavo farà parte del gruppo dei difensori centrali della prossima stagione, per un tocco di esperienza in più nel cuore della retroguardia.

Kjaer, come noto, è anche capitano della Nazionale danese e ha accolto con soddisfazione il rinvio dei Campionati Europei di calcio al 2021: per le sue dichiarazioni sul tema, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android