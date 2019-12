Calciomercato Milan – Il Watford si interessa a Ricardo Rodríguez

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, sul proprio sito web ufficiale, il Watford, compagine ultima in classifica nella Premier League inglese, ha avviato i contatti per Ricardo Rodríguez, classe 1992, laterale sinistro svizzero in uscita dal Milan.

Ricardo Rodríguez, il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi scadrà il prossimo 30 giugno 2021, viene valutato dal Diavolo tra gli 8 ed i 10 milioni di euro. Difficile che possa partire in prestito, vista la scadenza del suo accordo con il Milan troppo ravvicinata. Intanto, sul fronte arrivi, si segnala l’interesse, concreto, del Milan per un centrocampista che milita nella Liga spagnola: per le ultime, continua a leggere >>>

