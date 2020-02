Calciomercato Milan – Il valore di Rebic si è impennato! Ecco quanto costa

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il valore di mercato di Ante Rebic è lievitato da 25 milioni a 40. L’attaccante croato è arrivato in estate in prestito biennale secco, senza che Milan e Eintracht Francoforte abbiano stabilito una cifra per l’eventuale diritto di riscatto. Sebbene inizialmente le trattative Rebic e Andre Silva si pensava potessero essere legate tra loro, in realtà non lo sono, come rivelato dalla dirigenza del club tedesco. Per saperne di più, continua a leggere>>>

