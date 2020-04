Calciomercato Milan – Il Napoli fissa il prezzo di Milik: ecco le cifre

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato dalla redazione di Sportitalia, il Napoli ha fissato il prezzo per lasciar partire il suo centravanti Arkadiusz Milik: 50 milioni di euro.

Nonostante la scadenza del contratto del giocatore non sia lontana (giugno 2021), il Presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis alza il prezzo verso l’alto senza spaventarsi di perderlo a zero fra un anno. Dunque, club come Milan e Juventus, sono avvisate per quel che riguarda il prezzo di Milik.

Sempre in ottica calciomercato, arrivano notizie anche sul fronte Ivan Rakitic. Per saperne di più sul centrocampista croato clicca qui >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓