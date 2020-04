Calciomercato Milan – Rakitic alla Juventus? Novità dalla Spagna

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Ivan Rakitic nel mirino della Juventus? No, almeno non secondo le fonti del Mundo Deportivo. Il noto quotidiano spagnolo riferisce che il club bianconero non ha cercato il campione croato attualmente in forze al Barcellona.

Rakitic però è in una situazione parecchio ingarbugliata con gli spagnolo, che vorrebbero venderlo. Il campione croato è stato recentemente accostato al Milan. Non ci sono novità sostanziali al momento, se non che la Juve non ha fatto offerte.