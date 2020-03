Calciomercato Milan – Il futuro di Ibrahimovic è sempre più incerto

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene scritto dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, una delle questioni primarie da affrontare per Ivan Gazidis è quella relativa al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, che in Svezia sta riflettendo sul da farsi.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’attaccante non viene descritto esattamente sereno e ben disposto, e dunque la sensazione è che Ibrahimovic possa decidere di lasciare il Milan al termine della stagione, soprattutto nel caso in cui non dovesse avere determinate garanzie da parte di Gazidis. Intanto un calciatore rossonero critica l’Italia per la gestione del coronavirus, continua a leggere >>>

