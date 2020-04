Calciomercato Milan – Il dopo Ibrahimovic è tracciato: spazio ai giovani

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Milan quest’estate diminuirà ulteriormente l’età media di una rosa già molto giovane. Addio a Zlatan Ibrahimovc, Lucas Biglia e Jack Bonaventura e attenzione a Kjaer e Begovic, che sono in prestito e sui quali per il momento non ci sono certezze sugli eventuali riscatti (soprattutto sul portiere bosniaco). L’addio di tutti questi giocatori toglieranno una parte importante di esperienza in campo e nello spogliatoio.

Intanto Ibrahimovic nella serata di ieri ha rilasciato dichiarazioni importanti, anche se in realtà sembrano essere più parole di facciata: “Futuro? Vediamo, non so ancora cosa voglio. Ogni giorno succede qualcosa di nuovo. Chi avrebbe potuto prevedere questo coronavirus? Dobbiamo provare a goderci la vita. Ho una famiglia di cui occuparmi, loro si sentono bene, quindi sto bene. E’ tragico che i campionati siano stati fermati, ma dobbiamo tutti rispettare le regole ed essere pazienti. La salute è la cosa più importante”.

La strada di puntare sui giovani è stata tracciata da Elliott, ma la proprietà da questo punto di vista non può lamentarsi. Considerando i giocatori delle formazioni titolari, infatti, il Milan ha una media di 24 anni e 360 giorni. Segue la Fiorentina con 25 anni e 166 giorni. Chiude la classifica la Juventus, con 29 anni e 118 giorni. Considerando gli Under 21 la squadra rossonera in questo torneo ne schiera cinque (meglio soltanto il Bologna, con sei): ovviamente Gianluigi Donnarumma (che ne ha compiuti 21 in corso d’opera), e poi Rafael Leao, Gabbia, Saelemaekers e Daniel Maldini. Se aggiungiamo gli under 23 rientrano anche Hernandez, Bennacer, Paquetà, Kessie e Calabria. Insomma, la base c’è, ma proprio per questo il Milan ha bisogno anche di esperienza. Intanto il Milan pensa al sostituto di Donnarumma, continua a leggere >>>

