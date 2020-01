Calciomercato Milan – Il Borussia Dortmund ci prova per Camavinga

CALCIOMERCATO MILAN – Eduardo Camavinga, calciatore del Rennes, ha completamente attirato le attenzioni dei big club europei come il Real Madrid. Nonostante la giovane età, in questa prima parte di stagione ha stupito e la sua valutazione sarebbe già schizzata vicino ai 100 milioni di euro.

Se Zinedine Zidane ha messo gli occhi sul centrocampista, lo ha fatto anche il Milan, anche se da quanto riporta “TuttoMercatoWeb.com“, è il Borussia Dortmund che vuole provare l’affondo. I gialloneri sono pronti a investire fino a 50 milioni di euro per il talentino classe 2002. Il giocatore è sulla bocca di molti dirigenti, una situazione favorevole per il club francese del Rennes, che potrebbe aspettare giugno per aprire una vera e propria asta.

È improvvisamente sfumato, intanto, un obiettivo del Milan per il calciomercato di gennaio. Per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android