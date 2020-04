Calciomercato Milan – Ibrahimovic: probabile ritorno in Svezia

NEWS MILAN – Come riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, Zlatan Ibrahimovic tornerà a giocare in Svezia con ogni probabilità al termine della stagione. Tuttavia, ora è ancora tutto aperto – scrive la rosea – col club rossonero che starebbe cercando una via per confermarlo alla fine delle ultime 12 gare di campionato.

Ibra è l’uomo immagine, il leader dello spogliatoio e in campo. Zlatan per ora non ha segnato molto e per questo servirà chi lo possa mettere nelle condizioni migliori per andare in gol. Potrebbe essere uno di questi Calhanoglu: il turco gode della fiducia dello svedese>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓