Ibrahimovic, inizia il conto alla rovescia: che entusiasmo tra i tifosi!

CALCIOMERCATO MILAN – Si respira aria di festa per la notte di San Silvestro per salutare la fine del 2019, ma in realtà i tifosi rossonero festeggiano anche per un altro motivo: l’arrivo al Milan di Zlatan Ibrahimovic. C’è grande attesa, infatti, per l’arrivo in Italia del campione svedese, che è convinto di poter far ancora la differenza in un campionato difficile come quello della Serie A.

Ibrahimovic passerà il capodanno in Svezia, e giovedì sbarcherà all’aeroporto di Linate con un volo privato intorno alle 11. Successivamente visite mediche presso la clinica “La Madonnina”, idoneità sportiva al CONI e infine test direttamente a Milanello, dove conoscerà i suoi nuovi compagni. Il giorno più importante, però, sarà quello di venerdì, con Ibrahimovic che parlerà in conferenza stampa alle 10 (diretta televisiva su Milan TV e sulla app ufficiale del club) e poi presumibilmente svolgerà il suo primo allenamento in gruppo. A quel punto Stefano Pioli dovrà scegliere se convocarlo o meno per la partita contro la Sampdoria, in programma il sei gennaio.

La sensazione è che Ibrahimovic possa essere convocato, anche perchè, come detto, si respira grande entusiasmo tra i tifosi del Milan, che sono pronti a riempire San Siro. Zlatan deve ancora arrivare in Italia, ma ha già raggiunto il primo obiettivo, cioè quello di regalare un sorriso ai tifosi rossoneri, che nell’ultima partita del 2019 hanno dovuto subire una grande umiliazione (il 5-0 di Bergamo contro l’Atalanta). Vedremo cosa succederà, ma Ibrahimovic è pronto a divertire e a diversi (cosi come ha detto Raiola), con la speranza che il suo ingaggio sia importante soprattutto in campo: il Milan ha bisogno di lui. Intanto Stefano Pioli svela di aver parlato al telefono con il campione svedese. Ecco cosa si sono detti, continua a leggere >>>

