Calciomercato Milan – Ibrahimovic, il ritiro si avvicina: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive del futuro di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante in questo momento si trova in Svezia: ha spazio per allenarsi, correre e vivere quasi normalmente, anche se la paura è tanta per l’emergenza coronavirus. Il dubbio di Zlatan è quello di vivere “libero”, oppure continuare a giocare.

In queste settimane Ibrahimovic dovrà decidere cosa fare della sua carriera. Secondo la rosea si sente spesso con Zvonimir Boban, che ha spiegato alla Gazzetta come sia stato contattato Ralf Rangnick senza informare i manager dell’area tecnica. Considerando che l’ex Manchester United è arrivato al Milan soprattutto per il corteggiamento del croato e di Maldini, è chiaro che Ibra sia quantomeno perplesso. Non ha bisogno di soldi o di fama, ma di un progetto che almeno per il momento sembra essere congelato.

E’ previsto un incontro con Ivan Gazidis quando le cose si sistemeranno, ma non è solo quello il problema. Ibrahimovic in questo momento si sta facendo delle domande: quali sono i piani, quali sono gli obiettivi? E’ giusto restare in un club che naviga fra la possibilità di qualificarsi alla prossima Europa League e il niente? Addirittura nelle settimane precedenti si è parlato di un futuro dirigenziale di Zlatan nel Milan, ma ora è tutto bloccato, non soltanto per il coronavirus. A questo punto un addio al calcio giocato e un futuro da manager con Mino Raiola sembrano vicini. Intanto il Milan sogna l’arrivo di Guardiola. Ecco quanto è quotato, continua a leggere >>>

