Calciomercato Milan – Ibrahimovic, il ds Hammarby: “Lo vogliamo qua”

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic è tornato in Italia. Lo svedese, così come stabilito dal protocollo, trascorrerà quattordici giorni di quarantena a Milanello, dove comunque potrà allenarsi individualmente.

Il vero rebus è quello riguardante il futuro di Ibrahimovic. L’attaccante in queste settimane ha avuto modo di allenarsi con l’Hammarby, club di cui nei mesi scorsi ha acquistato il 25 per cento delle quote. I biancoverdi sono stati ben felici di accoglierlo, tanto che il ds Jasper Janssen ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Expressen: “«È probabile che chiuderà la carriera qui. Io penso di sì, ma solo Zlatan lo sa. Al momento lui non ha detto nulla al riguardo e io non devo di certo dirgli che lo vogliamo qua. Ormai ho capito com’è fatto e non si esporrà fino a quando non sarà sicuro al cento per cento, ma ovviamente a noi l’ipotesi piacerebbe molto”. Intanto Maldini fa all-in, difendendo Pioli e la squadra, continua a leggere >>>