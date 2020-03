Calciomercato Milan – Ibrahimovic, ecco i dubbi dello svedese

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan è completamente incerto. E’ previsto un incontro con Ivan Gazidis quando l’emergenza coronavirus sarà finita, ma in questo momento Zlatan si sta facendo delle domande.

Quali sono i piani, quali sono gli obiettivi della società? E’ giusto restare in un club che naviga fra la possibilità di qualificarsi alla prossima Europa League e il niente? Addirittura nelle settimane precedenti si è parlato di un futuro dirigenziale di Ibrahimovic nel Milan, ma ora è tutto bloccato, non soltanto per il coronavirus. A questo punto il ritiro sembra essere vicino. Intanto ecco l’idea di Adriano Galliani su quando si riprenderà a giocare, continua a leggere >>>

