Calciomercato Milan – Ibrahimovic, attenzione a Roma e Bologna

CALCIOMERCATO MILAN – Quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic?. E’ questo l’interrogativo che si pone la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Ibra continua a postare le foto sui social, ma le sue intenzioni non sembrano essere chiare: vuole restare al Milan o tornare in Svezia? Oppure vuole giocare ancora in Italia ma in un’altra squadra?

A proposito di Serie A, il Milan deve stare attento al Bologna di Sinisa Mihajlovic, che già in passato aveva provato a prendere Ibrahimovic, e alla Roma, che starebbe pensando nelle ultime ore al colpaccio. Il club rossonero deve dunque accelerare per non farsi trovare spiazzato: da questo punto di vista c’è fiducia, visto che Ivan Gazidis non ha mai nascosto la volontà di andare avanti con Zlatan, considerando che lo svedese rappresenta una garanzia nonostante gli anni che passano. INTANTO RANGNICK PENSA A UN DIFENSORE CENTRALE, CONTINUA A LEGGERE >>>

